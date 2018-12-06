Мэй допустила отказ от Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у законодателей есть три варианта по сделке о выходе Великобритании из состава ЕС — утвердить достигнутое ранее соглашение, выйти из состава ЕС без соглашения или отказаться от Brexit, передает Reuters.

«Есть три варианта: первый это покинуть Евросоюз с соглашением, два других — это покинуть его без соглашения или отказаться от выхода совсем», — сказала Мэй.

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Она также ушла от ответа на вопрос, каков ее запасной план в случае отказа от соглашения по выходу из ЕС.

Ранее стало известно, сколько Британия потратит на подготовку к Brexit.