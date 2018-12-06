ЦБ решил отозвать лицензию у московского Златкомбанка

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Центробанк принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у московского Златкомбанка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что речь идет об отзыве у банка лицензии с 6 декабря.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве 6 декабря 2018 года лицензии на осуществление банковских операций… у кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Златкомбанк», — говорится в сообщении регулятора.

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По данным на 1 октября этого года, кредитная организация занимала 408-е место в российской банковской системе.

Ранее сообщалось, что Банк России принял решение об отзыве с 23 ноября лицензии на проведение банковских операций у «Русского ипотечного банка».