«Газпром нефть» внедрила искусственный интеллект в разработку месторождений

«Газпром нефть» реализует свыше 500 цифровых проектов и инициатив, направленных на повышение эффективности, технологичности и безопасности производственных процессов. Эти данные компания привела на конгрессе Северо-Западной секции Общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE), который прошел в Санкт-Петербурге при ее поддержке. В конгрессе, посвященном мировым тенденциям цифровизации, участвовали инженеры крупнейших технологических компаний.

Так, «Газпром нефть» использует цифровые технологии для тестирования гипотез по разработке месторождений, строительстве инфраструктуры и эксплуатации промыслов. Тенденция такова, что промышленные компании становятся не только покупателями, но и разработчиками технологий. Компания уже реализовала проекты в области блокчейна, искусственного интеллекта, Big Data, интернета вещей, говорит первый заместитель гендиректора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

«Россия входит в число ведущих стран по уровню развития высоких технологий и точных наук — как в плане образования и подготовки специалистов, так и в сфере внедрения инноваций в геологоразведке и нефтедобыче. И пример «Газпром нефти», одного из мировых лидеров в области цифровизации и использования технологий искусственного интеллекта в производстве, наглядно подтверждает это», — указал президент Общества инженеров нефтегазовой промышленности Дарси Спади.