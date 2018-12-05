Bloomberg рассказал о крупнейших рисках 2019 года

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Агентство Bloomberg рассказало о крупнейших политических рисках для экономики в 2019 году.

Одной из основных проблем аналитики назвали торговую войну США и Китая. Отмечается, что и Демократы и Республиканцы у власти сходятся в том, что то Пекина исходит вызов. Даже если договоренности, достигнутые президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином, будут выполняться, торговый конфликт будет походить на ранние этапы холодной войны.

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Также в число рисков входят процесс выхода Великобритании из Евросоюза, а также возможная смена премьер-министра или правительства страны в связи с этим. Кроме того, эксперты считают потенциальным источником кризиса конфликт «популистского» правительства Италии с ЕС.

Еще одним фактором риска является получение американскими демократами большинства в палате представителей. В связи с этим, отмечает агентство, они могут инициировать расследование в отношении Трампа и его семьи, блокировав его налоговые и и бюджетные инициативы.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России.