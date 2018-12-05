«Еврохим» запустил производство нового удобрения

Производитель удобрений «Еврохим» впервые в России начал выпуск карбамида с серой – удобрения, которое широко применяется в других странах и служит элементом питания растений серой. Выпуском будет заниматься «Новомосковский «Азот» — предприятие, расположенное в Тульской области. Мощность составит 600 тонн в сутки. Это предприятие уже выпускает гранулированный карбамид, кальций-аммиачную и пористую селитру.

Продукция предназначена для российского и европейского рынков, отметил в ходе церемонии запуска гендиректор МХК «Еврохим» Игорь Нечаев.

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Объем инвестиций в новое производство составил 5,4 млрд руб., партнером выступил Фонд развития промышленности России, который выделил заёмные средства в размере 500 млн рублей по льготной ставке 5%. Отделение построено по технологии нидерландской компании Stamicarbon, оно будет производить несколько видов продукта с содержанием серы от 4 до 12%, а также гранулированный карбамид.

«Еврохим» — холдинг, специализирующийся на производстве азотных, фосфорных, калийных удобрений. Производства расположены в России, Литве, Казахстане, Бельгии, Китае. Штаб-квартира находится в Швейцарии. Чистая прибыль за 2017 год — $453,4 млн.