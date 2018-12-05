Ученые Горного университета повысят эффективность добычи золота в Республике Саха

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Представители Санкт-Петербургского Горного университета в ходе визита делегации учебного заведения в Республику Саха к одному из старейших золотодобывающих предприятий в России АО «Полюс Алдан», которое входит в состав группы «Полюс», достигли предварительных договоренностей с руководством предприятия о научном сопровождении ряда проектов компании. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

«Среди перспективных направлений сотрудничества – геофизические исследования, направленные на расширение границ существующих месторождений, совершенствование технологического процесса кучного выщелачивания, а также дальнейшее повышение эффективности работы Куранахской золотоизвлекающей фабрики», — рассказали в университете.

Отмечается, что прогнозируемый объем металла, который должен быть произведен на фабрике, составляет 6,2 тонны