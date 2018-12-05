Рубль колеблется на открытии торгов

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Рубль в среду, 5 декабря, снижается к доллару и растет к евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По данным на 10.04 мск, курс доллара расчетами «завтра» вырос на 4 коп. — до 66,86 руб., курс европейской валюты уменьшился на 4 коп. и составил 75,77 руб.

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При этом февральский фьючерс на нефть Brent упал на 1,5% — до 61,15 за баррель.

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