Рубль колеблется на открытии торгов
Рубль в среду, 5 декабря, снижается к доллару и растет к евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
По данным на 10.04 мск, курс доллара расчетами «завтра» вырос на 4 коп. — до 66,86 руб., курс европейской валюты уменьшился на 4 коп. и составил 75,77 руб.
Реклама
При этом февральский фьючерс на нефть Brent упал на 1,5% — до 61,15 за баррель.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».