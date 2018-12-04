В Совфеде представили результаты деятельности ДОМ.РФ

Сегодня в Совете Федерации прошло расширенное заседание комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, на котором генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник представил сенаторам работу компании по исполнению поручений президента и обозначил планы по дальнейшей работе.

Заслушавшие выступление Плутника сенаторы высоко оценили работу ДОМ.РФ.

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Также в здании Совета Федерации открылась выставка, посвященная направлениям деятельности ДОМ.РФ.

В майском указе были обозначены конкретные целевые показатели, повышение доступности жилья, в том числе за счет снижения ставок по ипотеке до уровня менее 8%; увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. м в год; повышение комфортности городской среды, увеличение индекса качества городской среды на 30%. ДОМ.РФ принимает участие в реализации всех этих направлений, выполняя, прежде всего, институциональную роль.

На рынке ипотеки реализуются инициативы по стандартизации рынка, а также в области развития цифровой ипотеки. В ДОМ.РФ рассчитывают, что к 2022 году ипотечное кредитование будет полностью переведено в электронный формат.

«Важнейший инструмент повышения доступности жилья - это ипотека, - отметил Александр Плутник. - И мы должны работать вместе с министерством строительства, министерством финансов для того, чтобы у нас ипотечная ставка становилась меньше, чтобы доступность жилья для людей повышалась».

На сегодняшний день ДОМ.РФ подписаны соглашения о реализации региональных программ с 18 регионами, в 8 из них выдача льготных кредитов уже началась, выдано кредитов на более чем 700 млн рублей.

В части развития городской среды ключевые проекты ДОМ.РФ – разработка индекса качества городской среды, формирование стандарта комплексного развития территорий, разработка мастер-планов и проектов благоустройства городов.

Одной из самых важных инициатив в сфере жилищного строительства сегодня является переход с 1 июля 2019 года на проектное финансирование. Роль ДОМ.РФ – в обеспечении поддержки отрасли в переходный период, в частности за счет предоставления гарантий банкам по кредитам застройщиков – механизм гарантирования разрабатывается сейчас ДОМ.РФ совместно с крупнейшими банками.

«ДОМ.РФ является одним из ключевых институтов развития строительства жилья в нашей стране, и мы, как профильный комитет видим своей задачей организовать очень плотное взаимодействие с фондом, чтобы на дальних подступах профилактировать и снимать нестыковки в нормативно-правовой базе, законодательстве», - отметил председатель комитета Олег Мельниченко.

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова добавила: «Каждый сенатор, каждый комитет должен четко представлять предмет деятельности акционерного общества, и перспективу, как видит ДОМ.РФ решение глобальной проблемы обеспечение наших граждан доступным жильем».

В свою очередь, аудитор Счетной Палаты Андрей Перчян на круглом столе в Совете Федерации, посвященном развитию системы жилищного ипотечного кредитования в РФ, прокомментировал: «Эффективность ДОМ.РФ выросла. В организации произошли заметные изменения, организация стала прибыльной».