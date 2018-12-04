Названы «шокирующие прогнозы» на 2019 год

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Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал на своем сайте список маловероятных событий, которые могут оказать «огромное» влияние на мировую экономику.

По одной из версий банка, в 2019 году президент США Дональд Трамп может отправить в отставку главу главу Федеральной резервной системы страны (ФРС) Джерома Пауэлла. Такое решение, считают аналитики Saxo Bank, может привести к тому, что летом 2019 года экономика Соединенных Штатов окажется в «глубокой яме».

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Согласно другому сценарию, корпорация Apple купит производителя электрических автомобилей Tesla, заплатив на 40% больше номинальной стоимости компании. После этого Apple может построить заводы по производству электромобилей в Европе и Китае, чтобы стать мировым лидером по производству электрокаров.

Также в Saxo Bank предположили, что в мире может быть принят транспортный налог, который приведет к значительному удорожания перевозок.

Среди других «шокирующих предсказаний» — солнечная буря, которая выведет из строя все космические спутники, повторное голосование по Brexit, рецессия экономики Германии.

На сайте подчеркивается, что данные прогнозы не являются официальными.

Ранее Банк международных расчетов пригрозил «идеальным штормом» в мировой экономике.