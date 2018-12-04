ФАС поддержала появление пугающей надписи на бутылках с алкоголем

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала появление на бутылках со спиртными напитками надписи «Алкоголь убивает». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на депутатский законопроект.

В издании напомнили, что законопроект о нанесении надписи «Алкоголь убивает» был внесен в Госдуму в октябре нынешнего года.

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В отзыве ФАС на эту законодательную инициативу говорится, что нанесение надписи не окажет значительной нагрузки на производителей спиртных напитков. Документ подписал заместитель главы ФАС Алексей Доценко.

При этом в ведомстве считают, что на бутылках с алкоголем не следует размещать изображения с возможными последствиями чрезмерного употребления спиртного. В ФАС добавили, что эффективность аналогичной меры с табачными изделиями в данный момент не доказана.

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