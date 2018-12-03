Песков раскритиковал «махровый протекционизм» США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО заявил, что Кремль считает протекционизм со стороны США одной из причин утраты мировыми институтами, в том числе ВТО, своей эффективности, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что для Вашингтона протекционизм стал «абсолютом экономической политики».

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«Мировые институты существенно потеряли свою эффективность. Сейчас ВТО на фоне того, что творят США, во многом перестало быть нужным, потому что эти правила не работают», — заявил Песков.

По его мнению, благодаря «махровому протекционизму» экономика США растет, но это ломает всю систему экономических отношений.

Ранее Песков назвал цель отмененной встречи Путина с Трампом.