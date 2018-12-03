«Аэрофлот» взял две номинации в мировом этапе World Travel Awards

Российская авиакомпания «Аэрофлота» победила в двух номинациях международной премии World Travel Awards , сообщает компания. Речь идет о номинациях мирового этапа «Лидирующий авиационный бренд» и «Лучший бизнес-класс», во второй из них она получила награду впервые.

«Двойная победа нашей авиакомпании в финале World Travel Awards — это весомое доказательство нашего лидерства на глобальном рынке. Ставка на самый молодой парк, устойчивое развитие маршрутной сети, высокий уровень сервиса и цифровые технологии — залог нашего успеха на международной арене», — цитирует пресс-служба главу компании Виталия Савельева.

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Премия World Travel Awards присуждается компаниям из индустрии путешествий, авиаперевозчиков, гостиничного бизнеса. В течение года определяются в течение года на трех уровнях: в стране, в регионе мира, в мире. Финалисты выбираются путем онлайн-голосования представителей индустрии и путешественников.

Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в 2017 году составил 50,1 млн человек, за 9 месяцев 2018 года – 42,2 млн человек.