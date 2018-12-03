«Ъ»: изобретатель бифидока объявлен в международный розыск

Изобретатель популярного кисломолочного напитка бифидок и совладелец фармпроизводителя «Партнер» Игорь Вайншток арестован и объявлен в международный розыск. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, он подозревается в злоупотреблении полномочиями и невыплате зарплаты сотрудникам фирмы.

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Как отмечается, Вайншток назвал дело в отношении себя «частью плана рейдерского захвата» его предприятия. Он подчеркнул, что на долю его фирмы до последнего времени приходился 61% российского рынка лекарственных бифидосодержащих препаратов.

Уточняется, что сейчас предприниматель находится за границей. На вопрос издания о своем местонахождении он заявил, что «поехал к друзьям», но не стал уточнять страну, в которой проживает на данный момент.

Ранее сообщалось, что владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев был арестован из-за обвинений в причастности к скандалу о коррупции.