Глава МВФ рассказала о негативном влиянии торговых войн
Директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что повышение торговых пошлин негативно сказывается на мировом ВВП. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, в настоящее время растет давление на развивающиеся рынки.
Она подчеркнула, что торговые пошлины увеличивают риски снижения экономического роста.
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Лагард также призвала страны к снижению напряженности в сфере торговли.
Ранее Лагард оценила вклад Китая в преобразование мировой экономики.