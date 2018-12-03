Глава МВФ рассказала о негативном влиянии торговых войн

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Директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что повышение торговых пошлин негативно сказывается на мировом ВВП. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время растет давление на развивающиеся рынки.

Она подчеркнула, что торговые пошлины увеличивают риски снижения экономического роста.

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Лагард также призвала страны к снижению напряженности в сфере торговли.

Ранее Лагард оценила вклад Китая в преобразование мировой экономики.