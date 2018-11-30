Стало известно, какие подарки получили участники саммита G20

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Участники саммита «Большой двадцатки» в Аргентине получили подарки, передает ТАСС.

Сообщается, что им вручили шарфы из шерсти альпаки. Подчеркивается, что все они были сделаны вручную местными мастерами. Как отмечается, на изготовление каждого из них ушло несколько месяцев. По данным СМИ, их примерная стоимость может достигать 60 тыс. песо ($1,5 тыс.).

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Кроме того, участники саммита получили в дар конфеты с начинкой из любимой аргентинской сладости — дульсе-де-лече, по вкусу напоминающую вареную сгущенку. Уточняется, что их также сделали местные кондитеры.

Помимо этого, гостям подарили чайную смесь, собранную специально к саммиту, а также свечи и местное вино.

К каждому подарочному набору также прилагалась открытка, подписанная президентом Аргентины Маурисио Макри и его супругой Хулианой Авадой.

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