Трамп назвал причину отмены встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп назвал причину отмены своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости».
По его словам, он отменил встречу только из-за инцидента в Керченском проливе.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.