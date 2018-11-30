Трамп назвал причину отмены встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал причину отмены своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости».

По его словам, он отменил встречу только из-за инцидента в Керченском проливе.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.