Путин и принц Саудовской Аравии поздоровались необычным способом
Президент России Владимир Путин и принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман поздоровались необычным способом на саммите G20, сообщает Daily Mail.
На видео приветствия видно, как Путин размахнулся и подал бин Салману руку, а принц схватил ладонь Путина и похлопал по ней несколько раз.
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Ранее сообщалось, что Владимир Путин не поздоровался с лидером США Дональдом Трампом на открытии саммита G20.
Уточняется, что Трамп прошел мимо Путина, а Путин поприветствовал принца Мухаммеда бен Салмана.