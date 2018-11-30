Путин и принц Саудовской Аравии поздоровались необычным способом

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Президент России Владимир Путин и принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман поздоровались необычным способом на саммите G20, сообщает Daily Mail.

На видео приветствия видно, как Путин размахнулся и подал бин Салману руку, а принц схватил ладонь Путина и похлопал по ней несколько раз.

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Ранее сообщалось, что Владимир Путин не поздоровался с лидером США Дональдом Трампом на открытии саммита G20.

Уточняется, что Трамп прошел мимо Путина, а Путин поприветствовал принца Мухаммеда бен Салмана.