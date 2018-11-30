Зампред ЦБ Торшин уходит с поста

Зампред Банка России Александр Торшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию, говорится в сообщении ЦБ.

«Статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Торшин Александр Порфирьевич покидает свой пост в связи с выходом на пенсию», — отметили в Центробанке.

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Торшин с 1999 по 2001 годы занимал должность статс-секретаря-заместителя генерального директора государственной корпорации «Агентство по реструктуризации кредитных организаций». С 2001 по 2015 годы являлся членом Совета Федерации. В январе 2015 года он был назначен зампредседателем Центрального банка России.

Ранее ФБР сообщало о наличии электронной переписки россиянки Марии Бутиной, подозреваемой в шпионаже в пользу России, с высокопоставленным сотрудником Центробанка России — по сообщениям СМИ, с заместителем председателя ЦБ Александром Торшиным.