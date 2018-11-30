ДОМ.РФ показал рост рентабельности и достаточности капитала

Рентабельность собственных средств ДОМ.РФ за 9 месяцев 2018 года увеличилась в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 10,4 до 12,4%, следует из отчетности института развития по МСФО. Достаточность капитала по состоянию 30 сентября 2018 года выросла на 0,5 п.п. по сравнению с началом года и составила 14,2%. Чистая прибыль по итогам 9 месяцев составила 9,9 млрд рублей.

«По итогам трех кварталов рентабельность собственных средств ДОМ.РФ существенно превысила цели, предусмотренные стратегией и долгосрочной программой развития, и достигла 12,4%. Качественные финансовые результаты способствовали росту достаточности собственных средств группы и позволили наблюдательному совету ДОМ.РФ принять решение о выплате дополнительных промежуточных дивидендов в федеральный бюджет в размере 5,7 млрд рублей», – приводятся на сайте компании слова генерального директора ДОМ.РФ Александра Плутника. Ранее решение о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев было принято наблюдательным советом ДОМ.РФ.

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«Видим, что компания прибыльная, прибыль за девять месяцев достаточно приличная за счет тех же фактически операций, которые они всегда осуществляли», — сказал «Газете.Ru» заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

Чистые процентные доходы выросли на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили 14,3 млрд рублей. Портфель по ипотечному кредитованию физлиц вырос на 2,1% с начала года и составил 329 млрд рублей. Обязательства на 30 сентября 2018 года составили 540,2 млн рублей, снизившись с начала года на 17,4%.

ДОМ.РФ сейчас совместно с ЦБ, Минфином и банками ведет работу по развитию рынка ипотечной секьюритизации. Объем выпусков ипотечных ценных бумаг, размещенных с начала года, составил 87,6 млрд рублей. Из них в рамках «Фабрики ипотечных ценных бумаг» ДОМ.РФ — 85,2 млрд рублей. Ранее ДОМ.РФ и банк ВТБ договорились о совместной программе по выпуску облигаций с ипотечным покрытием объемом до 500 млрд рублей с 2019 по 2021 год. В ходе подписания глава ВТБ Андрей Костин отмечал, что «Фабрика ИЦБ» представляет эффективный рыночный инструмент, который дает импульс росту этого сегмента. ВТБ уже закрыл две успешные сделки в рамках «Фабрики ИЦБ» общим объемом 122,5 млрд руб. и сейчас готовит третью транзакцию. По словам Плутника, в условиях ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ ипотечная секьюритизация может стать основным механизмом снижения ставок по кредитам на покупку жилья. На сегодняшний день общий объем намерений ДОМ.РФ с банками по выпуску ипотечных облигаций в рамках «Фабрики ИЦБ» достигает 1 трлн рублей.

Участники рынка отмечают, что запланированные выпуски ипотечных облигаций в рамках Фабрики ИЦБ будут способствовать развитию секьюритизации ипотеки. «Хорошей новостью являются недавно анонсированные выпуски ИЦБ, а также соглашения о намерениях о будущих крупных выпусках с использованием гарантии ДОМ.РФ. Пока подобные соглашения заключаются в основным с крупнейшими банками, но, надеюсь, в дальнейшем секьюритизация станет активнее использоваться и более маленькими игроками. Новые выпуски смогут улучшить ликвидность рынка», — указывает управляющий директор московского офиса Boston Consulting Group Сергей Ишков.

Чистая прибыль по МСФО дочернего банка ДОМ.РФ — банка «Российский капитал» — за 9 месяцев составила 2,06 млрд руб., чистые процентные доходы — 2,7 млрд руб.