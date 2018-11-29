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Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель в твиттере заявил, что Мадрид и Лондон подписали двусторонние соглашения, предусмотренные в протоколе по вопросу Гибралтара.

По его словам, Британия и Испания подписали четыре меморандума по Гибралтару.

Он также добавил, что, в частности, стороны подписали меморандум о сотрудничестве в полицейских и таможенных вопросах.

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Боррель подчеркнул, что данные соглашения являются хорошей основой для будущих переговоров.

Ранее сообщалось, что Испания одобрила условия по Гибралтару после Brexit.