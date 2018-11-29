Британия и Испания подписали четыре меморандума по Гибралтару
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель в твиттере заявил, что Мадрид и Лондон подписали двусторонние соглашения, предусмотренные в протоколе по вопросу Гибралтара.
По его словам, Британия и Испания подписали четыре меморандума по Гибралтару.
Он также добавил, что, в частности, стороны подписали меморандум о сотрудничестве в полицейских и таможенных вопросах.
Реклама
Боррель подчеркнул, что данные соглашения являются хорошей основой для будущих переговоров.
Ранее сообщалось, что Испания одобрила условия по Гибралтару после Brexit.