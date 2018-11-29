Костин надеется на выплату депозитов клиентам ВТБ на Украине

Потери ВТБ от сворачивания бизнеса на Украине будут небольшими, а будущие новые владельцы могут выплатить долги клиентам, заявил глава группы Андрей Костин в интервью Bloomberg TV. На этой неделе Нацбанк Украины признал «дочку» ВТБ, акции которой с сентября арестованы по иску компаний бизнесмена Игоря Коломойского к России, неплатежеспособной. В ВТБ это решение оспаривают.

«Все нормативно-правовые принципы были нарушены. Господин Коломойский, который сейчас скрывается, потому что сам украл в своем банке огромную сумму, добился наложения ареста на наши активы и акции на Украине, выдвинув какие-то обвинения против российских властей. Разумеется, ВТБ не может нести никакой ответственности за российское правительство, мы публичное акционерное общество», — пояснил Костин.

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По его словам, полностью выплатить депозиты клиентам не удалось из-за решения суда, сейчас клиентам должны около $100 млн.

«Если новое руководство правильно распорядится этими средствами, я уверен, что они смогут выплатить все депозиты как частным клиентам, так и компаниям. Конечно, если они продадут за 1/5 стоимости, ситуация может быть другой. Это не такая уж большая сумма», — отметил банкир.

Структуры Коломойского подали в суд Гааги иски к российским властям с требованием компенсаций за активы в Крыму. В обеспечение этого решения киевский суд наложил арест на акции дочерних банков российских кредитных учреждений – Сбербанка, ВТБ и ВЭБа (Проминвестбанк). Все они оспаривают арест в связи с подменой ответчика – банки вместо России в лице Минюста.