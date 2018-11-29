Эксперт рассказал о новом уровне сотрудничества после Российско-китайского энергетического бизнес-форума

Проведение Российско-китайскому энергетическому бизнес-форума знаменует собой новый уровень сотрудничества между компаниями РФ и КНР, заявил руководитель Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев, комментируя итоги мероприятия.

«Сотрудничество в сфере энергетики между Россией и Китаем носит системный характер. Напомню, что одна из пяти межправительственных комиссий посвящена именно энергетическому сотрудничеству и контролируется на самом высоком уровне и с российской, и с китайской стороны», — констатировал Санакоев.

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Ранее в четверг «Газета.Ru» сообщала о заключенных на форуме договоренностях.

В работе первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума принимали участие представители около 90 компаний энергетического, финансового и IT-секторов, политические и общественные деятели, дипломаты и эксперты из России и Китая. Данный формат мероприятий был учрежден в июле 2018 года по поручению президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня.

Приветствие главы российского государства участникам мероприятия зачитал руководитель «Роснефти» Игорь Сечин.

По словам Санакоева, если раньше было так, что даже само направление поставок российских энергоресуров в Китай уже было положительным фактором, так как это можно было расценивать как диверсификацию экспорта не только на западном, но и на восточном направлении (что позволило нашему энергетическому комплексу занять более стабильные позиции на мировом рынке энергии), то сегодня мы ожидаем более глубокого сотрудничества.

«В частности, благодаря Российско-китайскому энергетическому бизнес-форуму мы ожидаем такого взаимодействия, когда создаются совместные предприятия как в России, так и в Китае и в области добычи, и в области переработки, и в области потребления ресурсов; ожидаем углубления сотрудничества между субъектами двух стран в этой отрасли, — отметил эксперт. — Важно, что во главу угла при этом ставятся совместные проекты в области развития науки и технологий. Это принципиально новый подход к сотрудничеству, новый, более глубокий уровень, т.к. технологическое лидерство – это ключевой фактор конкуренции на современном рынке».