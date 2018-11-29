Ливинский объяснил рост прибыли у «Россетей» оптимизацией бизнес-процессов

Чистая прибыль группы «Россети» по МСФО за первые девять месяцев 2018 года составила 88,7 млрд руб., следует из опубликованного в четверг сообщения компании.

Этот показатель оказался на 9,4% больше, чем за тот же период год к году

За первые три квартала выручка составила 719,6 млрд руб. против 656,3 млрд рублей за период январь — сентябрь 2017 года.

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Показатель EBITDA вырос на 4% и составил 222,1 млрд рублей при объеме чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности, в размере 156,3 млрд руб. (увеличение на 13%).

Гендиректор «Россетей» Павел Ливинский объяснил рост показателей оптимизацией бизнес-процессов как в производственной части, так и в области кредитно-финансовой политики.

«Мы и в дальнейшем продолжим работу над повышением операционной эффективности, приоритетными направлениями являются цифровая трансформация, рост производительности труда, а также борьба с коммерческими потерями», - пообещал он.