Путин разрешил не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ
Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом, который отменяет для граждан России обязанность доказывать отсутствие задолженностей по счетам за жилищно-коммунальные услуги при получении субсидий и компенсаций. Документ был опубликован на портале правовой информации.
В тексте закона оговаривается, что для предоставления субсидий и компенсаций факт существования долга будет определяться решением суда, вступившим в законную силу. Отдельно отмечается, что россиян не будут обязывать предъявлять документы, подтверждающие сам факт существования подобного судебного решения.
В соответствии с поправкой, внесенной ко второму чтению проекта, информация о судебных актах по долгам будет браться в системе ГИС ЖКХ.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о росте задолженности перед ресурсниками.