Путин подписал закон о новом налоговом режиме для самозанятых

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Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом, в соответствии с которым в 2019-2028 годах в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане, будет проводится эксперимент, в рамках которого будет введен налог на профессиональный доход для самозанятых граждан. Документ был опубликован на портале правовой информации.

«Налог на профессиональный доход» в качестве эксперимента будут собирать в Москве и Подмосковье, а также в Калужской области и Татарстане. Доходы физлиц от реализации товаров, работ и услуг будут облагаться ежемесячно по ставке 4%, ИП и юрлиц — 6%», — говорится в тексте документа.

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Действие закона будет распространяться на россиян, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год. В тексте документа оговаривается, что эксперимент не затронет такие категории самозанятых, как нотариусы, арбитражные управляющие, адвокаты. Также под его действие не попадут торговцы подакцизными товарами.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон о налогах для самозанятых.