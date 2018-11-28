Минтруд напомнил чиновникам о запрете на подарки перед Новым годом

Минтруд в преддверии новогодних и рождественских праздников напомнил чиновникам о запрете дарить и получать подарки. Об этом говорится в сообщении министерства, поступившем в «Газету.Ru».

Соответствующие информационные письма ведомство разослало в высшие органы исполнительной власти субъектов, федеральные государственные органы, Центральный Банк России, государственные внебюджетные фонды и государственные компании.

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В ведомстве напомнили, что запрет налагается на дарение подарков лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим. Исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые получены в связи с официальными мероприятиями.

Получение должностными лицами подарков в иных случаях является нарушением. В случае, когда подарок расценивается как взятка – влечет уголовную ответственность.