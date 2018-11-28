Путин рассказал о выгоде России от торговой войны США и Китая

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Президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» рассказал о выгоде российской стороны от торговой войны Соединенных Штатов и Китая. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам главы государства, такая ситуация создает для России «окна возможности». Путин обратил внимание на то, что российская сторона будет поставлять Китаю вместо США сою, а также мясо птицы. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты добровольно отказались от этого рынка.

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«Мне кажется, нужно добиваться результата позитивного для себя, не пытаясь нанести ущерб партнерам, а пытаясь найти совместные сферы деятельности для более эффективной в конечном итоге совместной работы», — сказал Путин.

Ранее президент сказал, что ситуация в российской экономике является стабильной, за три квартала текущего года ВВП России увеличился на 1,5%.