В Минфине рассчитывают на увеличение доли размещений российских компаний в евро
Заместитель министра финансов Владимир Колычев выразил надежду на то, что российские компании будут наращивать долю долговых размещений в европейской валюте. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению замминистра, доля размещений российских компаний в евро будет увеличиваться вслед за размещением государственных евробондов в этой валюте.
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«… мы видели, что… другие страны, которые уже переходят на расчеты в евро с европейцами, они тоже увеличивали долю размещения евробондов в евро», — сказал Колычев.
Ранее источник рассказал о спросе на евробонды Минфина России.