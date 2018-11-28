Рубль растет на открытии торгов
Рубль на открытии торгов растет по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Как отмечается, на 10.03 мск курс доллара снизился на 28 коп. и составил 66,83 руб. При этом курс евро уменьшился на 27 коп. и достиг показателя в 75,45 руб.
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Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что российская экономика попала в «застойную яму».