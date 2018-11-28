Кадастровую палату Росреестра возглавил Парвиз Тухтасунов

Директором Кадастровой палаты Росреестра назначен Парвиз Тухтасунов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Сообщается, что перед ним поставлена задача трансформировать учреждение «в одну из ведущих сервисных компаний по обслуживанию IT-инфраструктуры в государственном секторе».

Реклама

Как отмечается, Тухтасунов прежде работал в коммерческих структурах, а с октября 2016 года работал в должности советника руководителя Росреестра.

Ранее первый вице-премьер России Игорь Шувалов сообщил о победе над системой коррупции в Росреестре.