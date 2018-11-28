США призвали Европу поддержать Украину антироссийскими санкциями

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Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт от имени властей Соединенных Штатов призвала Европу «делать больше» для поддержки Украины, передает ТАСС.

Она отметила, что под поддержкой она подразумевает, в том числе, строгой приверженности санкциям против России.

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«Мы бы хотели, чтобы европейские союзники оказывали большую поддержку Украине. США заняли решительную позицию по поддержке Украины, мы бы хотели, чтобы другие страны также делали больше», — заявила Науэрт.

Представитель Госдепа привела слова экспертов, которые считают, что санкции против России из-за присоединения Крыма не были введены в полной мере.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, с кем Киев обсуждает инцидент в Черном море.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.