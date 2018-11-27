«Роснефть» вылечила биржу

«Роснефть» возобновила торги топливом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в полном объеме, сообщил во вторник «Интерфакс» со ссылкой на участников топливного рынка.

Предложение появилось на всех базисах поставки, точные объемы продаж будут понятны по окончанию торгов, утверждают источники агентства.

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По их данным, предложение «Роснефти» на бирже «соответствует нормативам».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал «Интерфаксу»: «Мы не прекращали работу на бирже, на самом деле. Поэтому нам здесь комментировать нечего. Объемы вы видите сами».

По его словам, НК совместно с биржей выработали комплекс мер по совершенствованию биржевой торговли топливом: «Мы занимались выработкой неких мероприятий, предложений по совершенствованию биржевой торговли, вместе с руководством биржи и в контакте с ФАС».

Леонтьев заявил, что в «Роснефти» рассчитывают на быструю реализацию выработанных предложений.

Рынок позитивно воспринял инициативы «Роснефти».

«Это не просто какие-то драконовские методы, когда в «ручном режиме» людям запрещают осуществлять те или иные виды сделок, а абсолютно рыночные инструменты, которые нацелены на то, чтобы повысить стоимость спекулятивных сделок, сделать их невыгодными для перекупщиков. Поэтому на добросовестных участниках рынка все эти инициативы никак не отразятся», — пояснил директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев отметил рыночный характер выработанных мер.

«Для тех, кто выстраивал цепочки фиктивных сделок с целью раздуть цену, новые правила торговли окажут значительное влияние: спекуляции станут слишком дорогими, а значит – невыгодными. Поэтому перекупщики, скорее всего, очень скоро уйдут с рынка, что, безусловно, благотворно отразится на цене нефтепродуктов», — отметил Разуваев.

Ранее «Роснефть» обозначила ряд мер, направленных на ограничение количества спекулятивных операций в ходе биржевых торгов, а также обратилась к Центробанку с предложениями по усилению надзора над осуществлением биржевых торгов.