WP: Терезе Мэй может не хватить 60 голосов для одобрения сделки по Brexit

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Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй необходимо заручиться поддержкой парламентариев и избирателей для одобрения сделки по Brexit, однако цифры не в ее пользу, пишет The Washington Post.

Единогласное одобрение сделки Brexit 27 главами европейских государств было для премьер-министра легкой участью. На этой неделе Мэй приступила к более сложной задаче: заручиться поддержкой скептически настроенных британских политиков и их избирателей.

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Голосование в парламенте запланировано на 11 декабря. Для того чтобы сделка состоялась, ей необходимо получить 318 голосов в Палате общин. По многим оценкам, Мэй не хватает 60 голосов.

Профессор Ливерпульского университета Джонатан Тонг считает, что у британского премьер-министра практически нет шансов получить одобрение сделки с ЕС.

«В настоящее время шансы приблизительно на нуле, если говорить открыто», — прокомментировал профессор.

При том, что внутреннее противостояние в Консервативной партии неуклонно растет, Терезе Мэй понадобится поддержка некоторых оппозиционных членов правительства, считает Тонг.