В посольстве России рассказали об отношениях с Британией после Brexit

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Выход Великобритании из Европейского союза (ЕС) может стать отправной точкой для построения более выгодных торговых отношений между Лондоном и Москвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Великобритании.

Подчеркивается, что это станет возможным, если заинтересованность в сотрудничестве будет проявляться не только со стороны британского бизнеса, но и со стороны правительства.

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«Теоретически выход из ЕС мог бы стать для Великобритании отправной точкой для построения новых, более выгодных экономических отношений с окружающим миром, в том числе с Россией. О наличии значительного потенциала на этом направлении свидетельствует, в частности, настрой деловых кругов обеих стран на планомерное расширение связей», — заявил представитель посольства.

Как отмечается, принятое соглашение по Brexit не повлияет на готовность России сотрудничать с Великобританией. Однако в посольстве подчеркнули, что политика премьер-министра Великобритании Терезы Мэй способствует разрушению двусторонних отношений, и это вызывает сожаление российской стороны.

Ранее сообщалось, что Тереза Мэй представила текст соглашения по Brexit парламенту для изучения.