Курс евро превысил 76 рублей

Курс евро к российской валюте превысил показатель в 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно имеющейся информации, рубль снизился к евро и впервые с 14 ноября превысил показатель в 76 руб.

Отмечается, что на 14.37 мск курс евро увеличился на 98 коп. и составил 76,03 руб.

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Ранее сообщалось, что рубль снижается к доллару и евро.