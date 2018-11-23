«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» еще несколько миллионов долларов
«Нафтогаз Украины» взыскал переплату «Газпрома» за транзит в счет долга, сообщает РИА «Новости».
Согласно сообщению украинской компании, $3,8 млн переплаты «Газпрома» за транзит в октябре были переведены в счет долга по решению стокгольмского арбитража.
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Отмечается, что в «Нафтогазе» пообещали и в дальнейшем «зачислять суммы переплат за транзит газа на погашение пени, начисляемой на основной долг «Газпрома» согласно решению Стокгольмского арбитража».
Ранее в «Нафтогазе» назвали виновных в срыве отопительного сезона на Украине.