Глава РСПП оценил затраты на реализацию майских указов

<img src="">

Глава РСПП Александр Шохин оценил затраты на реализацию майских указов 2018 года.

Отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о том, какая самая проблемная точка при реализации майских указов, Шохин отметил, что проблемной точкой являются деньги.

«Самая проблемная точка — деньги, конечно же. На все потребуется суммарно, учитывая деньги федерального бюджета и региональных бюджетов, порядка 28 трлн рублей до 2024 года», — заявил Шохин.

Реклама

Ранее расходы на предложенные президентом меры оценивались в 25 трлн рублей.

Президент России Владимир Путин провел заседание Госсовета в Крыму. «Газета.Ru» следила за происходящим на полуострове в онлайн-трансляции.