Путин заявил, что зарплаты должны выражаться в реальных деньгах
Президент России Владимир Путин заявил о том, что показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Как мы с вами знаем, важно это для людей, чтобы реальные это были деньги, а не какие-то там проценты усредненные», — сказал Путин.
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Российский лидер подчеркнул, что нужны не красивые формулировки на «бумажке», а реальное улучшение ситуации, «чтобы изменения дошли до каждого человека».
«Вот сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра — вот это важно», заключил Путин.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с заседания президиума Государственного совета в Крыму.