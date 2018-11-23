Путин потребовал конкретных результатов майских указов

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Президент России Владимир Путин заявил, что гражданам страны нужны конкретные результаты работы по реализации майских указов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Дело не в указе и не в нацпроектах даже, а дело в результатах. Нам нужны конкретные результаты. Конкретных результатов мы должны добиваться там, где люди живут. Не в кабинетах, не в отчетах. Не нужно среднего результата по больнице», — заявил Путин.

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Путин также добавил, что нужно добавиться прорыва в развитии конкретных отраслей.

«Именно прорыва по таким важнейшим направлениям как здравоохранение, образование, инфраструктура и многое другое, но именно для того, чтобы ситуация менялась в стране к лучшему, чтобы люди стали лучше», — заключил президент.

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