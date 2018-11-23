Совфед одобрил профицитный бюджет на 2019-2021 годы

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Совет федерации одобрил профицитный бюджет России на 2019-2021 годы, передает РИА «Новости».

Принятый документ предусматривает постепенное сокращение профицита бюджета с 1,8% ВВП в 2019 году до 0,8% ВВП в 2021 году.

В 2019 году профицит бюджета составит 1,932 трлн рублей.

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Сообщается, что доходы бюджета в 2019 году предусмотрены на уровне 19,969 трлн рублей, расходы — на уровне 18,037 трлн рублей.

Подчеркивается, что бюджет был сформирован исходя из прогноза ВВП в объеме 105,82 трлн рублей и с уровнем инфляции не выше 4,3%.

Как отмечается, в следующие два года ожидается постепенный рост как доходов бюджета, так и расходов, при этом профицит бюджета будет сокращаться.

Доходы в 2020 году предусмотрены в объеме 20,219 трлн рублей, расходы — в объеме 18,994 трлн рублей. Профицит составит 1,1% ВВП, или 1,224 трлн рублей.

В 2021 году предусматриваются доходы в 20,978 трлн рублей, расходы — в 20,026 трлн рублей. Профицит составит 0,8% ВВП, или 952 млрд рублей.

Прогнозируемый объем ВВП в 2020 году составит 110,732 трлн рублей, в 2021 — 118,409 трлн рублей. Ожидаемый уровень инфляции будет не выше 3,8% и 4% соответственно.