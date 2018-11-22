Региональная сеть Почта банка превысила 16,6 тыс. точек присутствия

Региональная сеть Почта банка выросла за девять месяцев 2018 года на 35% по сравнению с началом года до 16 633 точек присутствия в 5,8 тыс. населенных пунктах, сообщила журналистам в ходе конференц-звонка финансовый директор банка Наталия Строкун. За отчетный период Почта банк нарастил клиентскую базу на 2,5 млн человек, до 8,8 млн клиентов. Сеть банкоматов выросла на 17% и составляет на сегодняшний день 4,6 тыс. устройств.

Банк отчитался о прибыли за январь-сентябрь 2018 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль Почта банка за этот период выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,7 раза до 3,86 млрд рублей, говорится в отчетности кредитной организации. За девять месяцев 2017 года прибыль составила 817 млн рублей.

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«Главными генераторами роста прибыли стали высокий объем продаж в банке за счет развития сети и масштабов банка и контролируемый уровень рисков», — сказала Строкун.

Активы банка за 9 месяцев выросли на 20% по сравнению с началом года до 297,8 млрд рублей. Кредитный портфель банка до вычета резервов увеличился на 40% с начала года и составил 281,2 млрд рублей. При этом уровень просрочки первого платежа за отчетный период сохраняет стабильно низкие показатели — 0,5%, отметили в Почта банке.

Портфель клиентских пассивов вырос в полтора раза с начала года, до 256,9 млрд рублей против 170 млрд рублей на конец прошлого года. Объем срочных вкладов увеличился на 37%, до 181,5 млрд рублей, тогда как на 31 декабря 2017 года этот показатель был равен 132 млрд рублей. Средства клиентов на сберегательных и текущих счетах выросли в 2 раза и достигли 74,8 млрд рублей против 38,2 млрд рублей на 31 декабря 2017 года.

«Почта России» и ВТБ владеют по 49,9% акций Почта-банка, две акции принадлежать главе кредитной организации Дмитрию Руденко. Согласно стратегии, до 2023 года Почта банк намерен занять место в тройке лидеров розничных банков.