SCMP: Китай и Россия пытаются сбросить доллар с доминирующего положения

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Россия и Китай пытаются сократить зависимость от американского доллара и разрабатывают договор об использовании национальных валют в двусторонних расчетах, пишет South China Morning Post.

Таким образом, прямые торговые платежи планируется проводить в юанях и рублях. К этим действиям Москву и Пекин подтолкнула угроза усиления экономических санкций со стороны США и новых торговых пошлин против Китая, отмечает издание.

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Так, во время визита в Китай премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о возможности выпуска совместных карт, которые могли бы работать одновременно под китайским брендом в России и российским — в КНР. Новая платежная система является попыткой отойти от доминирования доллара, дал понять Медведев.

Создание новой платежной системы может позволить Китаю и России не прибегать к использованию SWIFT и таким образом обходить санкции США, пишет SCMP. Отмечается, что торговая война между США и КНР увеличила долю использования юаня в международных торговых сделках.