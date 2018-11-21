Bloomberg: Мэй и Юнкер попытаются достичь сделки до экстренного саммита по Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ближайшее время прибудет в Брюссель для переговоров по Brexit с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, Мэй «зажата в ловушке» между ее британскими коллегами, которые считают, что она должна переписать существующий план выхода из ЕС, и европейскими лидерами, которые не готовы принять другой вариант Brexit.

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В частности, Мэй и Юнкер во время встречи попытаются достичь прогресса будущей сделки Британии с ЕС, который затрагивает период после марта 2019 года — уже фактического выхода страны из еврозоны. Британский премьер намерена добиться от Евросоюза подписания 585-страничного соглашения о выходе, а также документ о партнерстве на экстренном саммите в Брюсселе, который состоится 25 ноября. Тем не менее, евроскептики из ее партии хотят, чтобы Мэй изменила ключевые пункты сделки и потребовала больше уступок от ЕС до того, как план по Brexit будет подписан.

До выхода Великобритании из ЕС осталось чуть более четырех месяцев, и по британскому премьеру уже ударил ряд отставок министров, которые не желают принять ее сделку, отмечается в материале. В то же время британские парламентарии пытаются заручиться необходимой поддержкой для того, чтобы сместить Мэй с поста главы правительства. Мэй сталкивается с серьезной проблемой в стремлении убедить достаточное количество членов Палаты общин поддержать ее сделку до голосования, которое состоится в декабре.

Тем не менее, проведенный в Великобритании опрос выявил желание британцев оставить Терезу Мэй на посту премьера.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может отказаться подписывать соглашение по Brexit.