В Росрыболовстве рассказали о снижении цен на красную икру

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил, что рекордная лососевая путина в 2018 году привела к существенному снижению цен на красную икру. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, снижение происходит примерно на 40% по сравнению с прошлым годом. При этом Соколов отметил, что икры в этом году произведено почти вдвое больше, чем в предыдущие годы.

В связи с этим чиновник отметил, что предпосылок к росту цены на икру в ближайшее время нет. Однако напомнил, что икра в банке может храниться не один год, и ее продадут не всю в течение этого года.