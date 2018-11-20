Страны ЕС провалили переговоры по бюджету на 2019 год
Представители стран Евроcоюза и депутаты Европарламента не смогли согласовать проект бюджета ЕС на 2019 год, сообщает Deutsche Welle.
Отмечается, что переговоры в Брюсселе были прерваны, так как стороны не достигли проекта соглашения, которое удовлетворило бы всех к нулю часов 20 ноября.
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По словам комиссара ЕС по бюджету Гюнтера Эттингера, теперь в течение нескольких дней будет представлено новое предложение, если и по нему не удастся достичь соглашения, то финансирование будет осуществляться помесячно, исходя из существующего объема, без запланированного на следующий год повышения.
Ранее сообщалось, что страны ЕС поддержали проект соглашения по Brexit.