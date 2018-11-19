«Роснефть» участвует в выработке совместной позиции по совершенствованию биржевой торговли

Ажиотаж, развернувшийся вокруг темы обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктов, искусственно подогревается недобросовестными игроками, говорится в пресс-релизе «Роснефти», опубликованном в понедельник.

«Проблем с обеспечением топливом потребителей, как и дефицита топлива в стране нет. «Роснефть» является лидером на российском рынке, обеспечивая до 40 % внутреннего потребления автомобильных топлив и лидером биржевой торговли», — говорится в сообщении НК.

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С 15 ноября 2018 года «Роснефть» существенно нарастила объемы поставок автомобильных бензинов и дизеля на внутренний рынок, неукоснительно соблюдая достигнутые договоренности по поддержанию цен в рознице на уровне 30 мая 2018 года и перевыполняя нормативы поставок.

«В рамках подписанного соглашения по стабилизации ситуации на топливном рынке, вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) взяли на себя дополнительные обязательства и издержки, и недопустимо, чтобы эти издержки превратились в дополнительные доходы перекупщиков, — отмечает «Роснефть». — Непрозрачная структура ряда биржевых сделок позволяет не раскрывать информацию о сделках, чем и пользуются недобросовестные участники рынка. Доля компаний-перекупщиков на бирже составляет около 80%. При этом отдельные компании получают максимальные объёмы биржевых продуктов на интересующих их базисах»

Аналогичная ситуация складывается и на отдельных региональных рынках, где ряд «независимых» сетей формирует незаконно завышенные цены, а также в целях повышения доходности использует свои АЗС для реализации контрафакта, говорится в пресс-релизе. В компании заявляют, что такая ситуация характерна, прежде всего, для таких регионов как Приморье, Забайкалье, Иркутская область и ряда других

«Вместе с тем, в настоящее время компания работает с СПбМТСБ, формируя совместную позицию по совершенствованию биржевой торговли, в том числе, дисквалификации участников торгов, связанных с фигурантами уголовных дел, и рассчитывает на то, что наши предложения будут поддержаны регуляторными органами», — говорится в сообщении «Роснефти».

Вместе с тем член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии России и развитию ТЭК – директор «ИнфоТЭК терминал» Рустам Танкаев отметил, что ряд крупнейших нефтяных компаний, не принимают участия в обеспечении внутреннего рынка качественными нефтепродуктами.

«Так, объемы поставок АО «Сургутнефтегаз» на внутренний рынок составляют 3 млн т., при добыче 58 млн т (доля поставок от добычи 6%), а АО «Татнефть» - 10%», — заметил Танкаев.