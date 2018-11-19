Минсельхоз высказался против введения акциза на колбасы

Минсельхоз России раскритиковал идею введения акциза на колбасы и сосиски, передает РИА «Новости».

«Министерство не считает данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной, в том числе в части возможных ценовых рисков для российских потребителей», — сообщили в пресс-службе.

Реклама

В Минсельхозе уточнили, что документов о введении акциза на рассмотрение в министерство не поступало.

Ранее СМИ сообщили, что в России стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30%. По данным издания, увеличение цен произойдет в случае введения акциза на продукты переработки красного мяса.