Минэнерго и эксперты не видят риска дефицита топлива из-за возгорания на МНПЗ

Остановка установки каталистического крекинга на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) на ремонт не создает угрозы нарушения снабжения Московского региона топливом, сообщает Минэнерго. Такого же мнения придерживаются и опрошенные ТАСС эксперты. В настоящее время завод работает в штатном режиме.

«С целью недопущения сокращения поставок автомобильного бензина на внутренний рынок центрального региона компанией ПАО «Газпром нефть» будет задействован ресурс Ярославского НПЗ, а также Омского НПЗ в случае необходимости. Также на рынок будет направлен дополнительный ресурс автомобильного бензина с НПЗ других компаний для избежания локальной нехватки ресурса», — говорится в сообщении министерства.

Реклама

«Дефицит топлива у нас в стране возникает локально, обычно в тех регионах, где нет крупных компаний. Поэтому в Московском регионе такого не произойдет, тем более ситуация на заводе «Газпром нефти» более-менее в порядке», — указал ТАСС аналитик «Финама» Алексей Калачев, отметив, что рынок Москвы и Подмосковья перенасыщен.

О переизбытке, а также о сезонно низком спросе говорит и гендиректор исследовательской группы «Петромаркет» Иван Хомутов.

«Ожидалось, что в ноябре производство бензина в России превысит спрос примерно на 200 тыс. тонн. Благодаря этому в период 1-15 ноября ВИНК (вертикально интегрированные нефтяные компании) уже пополнили свои запасы на 100 тыс. тонн до 1,3 млн тонн. Простой каткрекинга до конца ноября снизит производство бензина на МНПЗ примерно на 40 тыс. тонн. Соответственно, общий профицит производства бензина в России во второй половине ноября составит не 100 тыс. тонн, а около 50-60 тыс. тонн», — сообщил Хомутов, отметив, что для компенсации выпадающих объемов достаточно избытка предложения, запасы ВИНК не задействуются.

МНПЗ — дочернее предприятие компании «Газпром нефть». Обеспечивает 38% топливного рынка московского региона и выпускает 30 наименований нефтепродуктов.