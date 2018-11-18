Шредер заявил об «оккупации» Германии Штатами

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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер пожаловался, что США обходятся с Германией как с оккупированной страной. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV.

Политик раскритиковал торговую политику США и призвал Германию обратиться к Китаю вместо сотрудничества с Вашингтоном.

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«Когда я смотрю на действия американского посла в Германии, у меня складывается впечатление, что он видит себя скорее офицером оккупации, нежели послом США в суверенном государстве», — подчеркнул Шредер.

Он также предостерег правительство ФРГ от «изоляции» китайских инвесторов.

«Что можно противопоставить, когда у вас есть китайский инвестор, который не только имеет финансовые интересы, но и может кое-что принести, а именно улучшенные возможности для [немецких] компаний на китайском рынке?», — добавил экс-канцлер.

По словам Шредера, в данном случае может существовать только одно ограничение — поставки военной техники.

Ранее сообщалось, что ФРГ и Франция договорились о бюджете еврозоны.