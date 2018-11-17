Вице-президент США назвал условие прекращения торговой войны против Китая

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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты не намерены отказываться от ограничительных мер против Китая в области торговли до тех пор, пока Пекин изменит свою торговую политику, передает Reuters.

Данное заявление он сделал в ходе выступления на саммите АТЭС в столице Папуа-Новой Гвинеи Порт-Морсби.

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«США не изменят свой курс, пока Китай не изменит свой путь», — сказал Пенс.

Он заявил, что Вашингтон принял решительные меры по устранению дисбаланса в торговых отношениях с Китаем.

«Мы установили пошлины объемом $250 млрд на китайские товары, и мы можем более чем удвоить этот показатель», — добавил Пенс.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев во время саммита АТЭС назвал торговые войны одним из последствий протекционизма.